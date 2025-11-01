Информация за цената за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0,00% Промяна на цената (7д) 0,00%

Цената в реално време за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) е--. През последните 24 часа BOGBG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOGBG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOGBG има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0,00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Пазарна капитализация $ 9,50K$ 9,50K $ 9,50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9,50K$ 9,50K $ 9,50K Циркулиращо предлагане 1,00T 1,00T 1,00T Общо предлагане 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Текущата пазарна капитализация на Beware of Geeks Bearing Grifts е $ 9,50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOGBG е 1,00T, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9,50K.