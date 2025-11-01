БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Beware of Geeks Bearing Grifts днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOGBG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOGBG в MEXC сега.Цената в реално време на Beware of Geeks Bearing Grifts днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOGBG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOGBG в MEXC сега.

Повече за BOGBG

BOGBGценова информация

Какво представлява BOGBG

Официален уебсайт на BOGBG

Токеномика на BOGBG

BOGBG ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Beware of Geeks Bearing Grifts Лого

Beware of Geeks Bearing Grifts цена (BOGBG)

Не се намира в списъка

1 BOGBG към USD - цена в реално време:

--
----
0,00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:01:07 (UTC+8)

Информация за цената за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Цената в реално време за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) е--. През последните 24 часа BOGBG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOGBG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOGBG има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0,00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

--
----

$ 9,50K
$ 9,50K$ 9,50K

1,00T
1,00T 1,00T

1.000.000.000.000,0
1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Текущата пазарна капитализация на Beware of Geeks Bearing Grifts е $ 9,50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOGBG е 1,00T, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9,50K.

История на цените за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) USD

През днешния ден промяната в цената на Beware of Geeks Bearing Grifts към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Beware of Geeks Bearing Grifts към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Beware of Geeks Bearing Grifts към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Beware of Geeks Bearing Grifts към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0+7,81%
60 дни$ 0-12,78%
90 дни$ 0--

Какво е Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Beware of Geeks Bearing Grifts (USD)

Колко ще струва Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Beware of Geeks Bearing Grifts.

Проверете прогнозата за цената за Beware of Geeks Bearing Grifts сега!

BOGBG към местни валути

Токеномика на Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Разбирането на токеномиката на Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOGBG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Колко струва Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) днес?
Цената в реално време на BOGBG в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOGBG към USD?
Текущата цена на BOGBG към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Beware of Geeks Bearing Grifts?
Пазарната капитализация за BOGBG е $ 9,50K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOGBG?
Циркулиращото предлагане на BOGBG е 1,00T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOGBG?
BOGBG постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOGBG?
BOGBG достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BOGBG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOGBG е -- USD.
Ще се повиши ли BOGBG тази година?
BOGBG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOGBG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:01:07 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109.552,50
$109.552,50$109.552,50

-0,60%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3.859,96
$3.859,96$3.859,96

-0,02%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0,02874
$0,02874$0,02874

-10,68%

Solana Лого

Solana

SOL

$187,23
$187,23$187,23

-0,49%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1,0004
$1,0004$1,0004

0,00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3.859,96
$3.859,96$3.859,96

-0,02%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109.552,50
$109.552,50$109.552,50

-0,60%

Solana Лого

Solana

SOL

$187,23
$187,23$187,23

-0,49%

XRP Лого

XRP

XRP

$2,5196
$2,5196$2,5196

-0,17%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1.087,30
$1.087,30$1.087,30

+0,27%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0,0000713
$0,0000713$0,0000713

+42,60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0,09654
$0,09654$0,09654

+865,40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0,000494
$0,000494$0,000494

+147,00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0,00000141
$0,00000141$0,00000141

+120,31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0,0044
$0,0044$0,0044

+76,00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0,8094
$0,8094$0,8094

+57,25%

Port3 Network Лого

Port3 Network

PORT3

$0,05379
$0,05379$0,05379

+39,60%