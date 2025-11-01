Информация за цената за BetterTherapy (SN102) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.643541 24-часов нисък $ 0.805332 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.952224 Най-ниска цена $ 0.308385 Промяна на цената (1ч) -0.58% Промяна на цената (1д) +21.45% Промяна на цената (7д) +26.52%

Цената в реално време за BetterTherapy (SN102) е$0.788752. През последните 24 часа SN102 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.643541 до най-висока стойност $ 0.805332, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN102 е $ 0.952224, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.308385.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN102 има промяна от -0.58% за последния час, +21.45% за 24 часа и +26.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BetterTherapy (SN102)

Пазарна капитализация $ 1.05M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.05M Циркулиращо предлагане 1.33M Общо предлагане 1,334,415.066196213

Текущата пазарна капитализация на BetterTherapy е $ 1.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN102 е 1.33M, като общото предлагане е 1334415.066196213. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.05M.