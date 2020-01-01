Токеномика на BetSwirl (BETS) Открийте ключова информация за BetSwirl (BETS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BetSwirl (BETS) BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners

A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS

A staking program to share the project profits with the community

A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!

A transparent system with a complete protocol analytics dashboard

A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! Официален уебсайт: https://www.betswirl.com

Токеномика и анализ на цената за BetSwirl (BETS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BetSwirl (BETS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 576.15K $ 576.15K $ 576.15K Общо предлагане: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Циркулиращо предлагане: $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Рекорд за всички времена: $ 0.00143188 $ 0.00143188 $ 0.00143188 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019977 $ 0.00019977 $ 0.00019977 Научете повече за цената на BetSwirl (BETS)

Токеномика на BetSwirl (BETS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BetSwirl (BETS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BETS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BETS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BETS, разгледайте цената в реално време на токените BETS!

Прогноза за цената за BETS Искате ли да знаете какъв път може да поеме BETS? Нашата страница за прогноза за цената BETS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BETS сега!

