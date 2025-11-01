Информация за цената за BETRMINT (BETR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001198 $ 0.00001198 $ 0.00001198 24-часов нисък $ 0.0000137 $ 0.0000137 $ 0.0000137 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001198$ 0.00001198 $ 0.00001198 24-часов висок $ 0.0000137$ 0.0000137 $ 0.0000137 Рекорд за всички времена $ 0.00001809$ 0.00001809 $ 0.00001809 Най-ниска цена $ 0.00000805$ 0.00000805 $ 0.00000805 Промяна на цената (1ч) -2.46% Промяна на цената (1д) -1.29% Промяна на цената (7д) +31.46% Промяна на цената (7д) +31.46%

Цената в реално време за BETRMINT (BETR) е$0.00001267. През последните 24 часа BETR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001198 до най-висока стойност $ 0.0000137, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BETR е $ 0.00001809, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000805.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BETR има промяна от -2.46% за последния час, -1.29% за 24 часа и +31.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BETRMINT (BETR)

Пазарна капитализация $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущата пазарна капитализация на BETRMINT е $ 1.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BETR е 100.00B, като общото предлагане е 99999999999.99998. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.27M.