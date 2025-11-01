Информация за цената за Betly (BETLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00012714 $ 0.00012714 $ 0.00012714 24-часов нисък $ 0.00014601 $ 0.00014601 $ 0.00014601 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00012714$ 0.00012714 $ 0.00012714 24-часов висок $ 0.00014601$ 0.00014601 $ 0.00014601 Рекорд за всички времена $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Най-ниска цена $ 0.00003042$ 0.00003042 $ 0.00003042 Промяна на цената (1ч) -0.58% Промяна на цената (1д) -3.54% Промяна на цената (7д) -24.32% Промяна на цената (7д) -24.32%

Цената в реално време за Betly (BETLY) е$0.00012987. През последните 24 часа BETLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00012714 до най-висока стойност $ 0.00014601, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BETLY е $ 0.00201598, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003042.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BETLY има промяна от -0.58% за последния час, -3.54% за 24 часа и -24.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Betly (BETLY)

Пазарна капитализация $ 129.94K$ 129.94K $ 129.94K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 129.94K$ 129.94K $ 129.94K Циркулиращо предлагане 999.93M 999.93M 999.93M Общо предлагане 999,934,367.158113 999,934,367.158113 999,934,367.158113

Текущата пазарна капитализация на Betly е $ 129.94K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BETLY е 999.93M, като общото предлагане е 999934367.158113. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 129.94K.