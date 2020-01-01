Токеномика на Beth ($BETH) Открийте ключова информация за Beth ($BETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Beth ($BETH) The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem. Официален уебсайт: https://bethonsolana.com/ Бяла книга: https://bethonsolana.com/whitepaper Купете $BETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Beth ($BETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beth ($BETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.09K $ 22.09K $ 22.09K Общо предлагане: $ 989.88M $ 989.88M $ 989.88M Циркулиращо предлагане: $ 937.83M $ 937.83M $ 937.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Рекорд за всички времена: $ 0.01495483 $ 0.01495483 $ 0.01495483 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Beth ($BETH)

Токеномика на Beth ($BETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beth ($BETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $BETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $BETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BETH, разгледайте цената в реално време на токените $BETH!

Прогноза за цената за $BETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме $BETH? Нашата страница за прогноза за цената $BETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $BETH сега!

