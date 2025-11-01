Информация за цената за Beta Finance (BETA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00861291 $ 0.00861291 $ 0.00861291 24-часов нисък $ 0.00909273 $ 0.00909273 $ 0.00909273 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00861291$ 0.00861291 $ 0.00861291 24-часов висок $ 0.00909273$ 0.00909273 $ 0.00909273 Рекорд за всички времена $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Най-ниска цена $ 0.00006937$ 0.00006937 $ 0.00006937 Промяна на цената (1ч) +0.18% Промяна на цената (1д) +1.13% Промяна на цената (7д) -7.41% Промяна на цената (7д) -7.41%

Цената в реално време за Beta Finance (BETA) е$0.00887914. През последните 24 часа BETA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00861291 до най-висока стойност $ 0.00909273, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BETA е $ 3.45, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006937.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BETA има промяна от +0.18% за последния час, +1.13% за 24 часа и -7.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beta Finance (BETA)

Пазарна капитализация $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Beta Finance е $ 8.89M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BETA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.89M.