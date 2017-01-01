Токеномика на Bet more (BET) Открийте ключова информация за Bet more (BET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bet more (BET) Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only. Официален уебсайт: https://betmore.lol/ Купете BET сега!

Токеномика и анализ на цената за Bet more (BET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bet more (BET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 355.43K $ 355.43K $ 355.43K Общо предлагане: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M Циркулиращо предлагане: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 355.43K $ 355.43K $ 355.43K Рекорд за всички времена: $ 0.00808217 $ 0.00808217 $ 0.00808217 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00035451 $ 0.00035451 $ 0.00035451 Научете повече за цената на Bet more (BET)

Токеномика на Bet more (BET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bet more (BET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BET, разгледайте цената в реално време на токените BET!

Прогноза за цената за BET Искате ли да знаете какъв път може да поеме BET? Нашата страница за прогноза за цената BET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BET сега!

