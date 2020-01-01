Токеномика на Bet Big Casino (BETBIG) Открийте ключова информация за Bet Big Casino (BETBIG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bet Big Casino (BETBIG) BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment. Официален уебсайт: https://betbig.casino/ Бяла книга: https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf

Токеномика и анализ на цената за Bet Big Casino (BETBIG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bet Big Casino (BETBIG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.39K $ 44.39K $ 44.39K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.39K $ 44.39K $ 44.39K Рекорд за всички времена: $ 0.00128704 $ 0.00128704 $ 0.00128704 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003013 $ 0.00003013 $ 0.00003013 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bet Big Casino (BETBIG)

Токеномика на Bet Big Casino (BETBIG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bet Big Casino (BETBIG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BETBIG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BETBIG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BETBIG, разгледайте цената в реално време на токените BETBIG!

Прогноза за цената за BETBIG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BETBIG? Нашата страница за прогноза за цената BETBIG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BETBIG сега!

