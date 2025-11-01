Информация за цената за Bestcoin (BEST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.34% Промяна на цената (1д) -8.70% Промяна на цената (7д) -15.55% Промяна на цената (7д) -15.55%

Цената в реално време за Bestcoin (BEST) е--. През последните 24 часа BEST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEST е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEST има промяна от -0.34% за последния час, -8.70% за 24 часа и -15.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bestcoin (BEST)

Пазарна капитализация $ 77.65K$ 77.65K $ 77.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 77.65K$ 77.65K $ 77.65K Циркулиращо предлагане 67.24B 67.24B 67.24B Общо предлагане 67,244,948,556.03218 67,244,948,556.03218 67,244,948,556.03218

Текущата пазарна капитализация на Bestcoin е $ 77.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEST е 67.24B, като общото предлагане е 67244948556.03218. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 77.65K.