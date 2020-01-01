Токеномика на Best Patent Token (BPT) Открийте ключова информация за Best Patent Token (BPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Best Patent Token (BPT) The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. Официален уебсайт: https://bestpatent.io/ Бяла книга: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper Купете BPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Best Patent Token (BPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Best Patent Token (BPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 808.01K $ 808.01K $ 808.01K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Рекорд за всички времена: $ 0.00236637 $ 0.00236637 $ 0.00236637 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029926 $ 0.00029926 $ 0.00029926 Научете повече за цената на Best Patent Token (BPT)

Токеномика на Best Patent Token (BPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Best Patent Token (BPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BPT, разгледайте цената в реално време на токените BPT!

Прогноза за цената за BPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BPT? Нашата страница за прогноза за цената BPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BPT сега!

