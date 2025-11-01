Информация за цената за BESC MONEY (MONEY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 16.53 $ 16.53 $ 16.53 24-часов нисък $ 17.49 $ 17.49 $ 17.49 24-часов висок 24-часов нисък $ 16.53$ 16.53 $ 16.53 24-часов висок $ 17.49$ 17.49 $ 17.49 Рекорд за всички времена $ 39.54$ 39.54 $ 39.54 Най-ниска цена $ 16.53$ 16.53 $ 16.53 Промяна на цената (1ч) +0.49% Промяна на цената (1д) +4.60% Промяна на цената (7д) -15.49% Промяна на цената (7д) -15.49%

Цената в реално време за BESC MONEY (MONEY) е$17.5. През последните 24 часа MONEY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 16.53 до най-висока стойност $ 17.49, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MONEY е $ 39.54, а най-ниската цена за всички времена е $ 16.53.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MONEY има промяна от +0.49% за последния час, +4.60% за 24 часа и -15.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BESC MONEY (MONEY)

Пазарна капитализация $ 737.00K$ 737.00K $ 737.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 737.00K$ 737.00K $ 737.00K Циркулиращо предлагане 42.15K 42.15K 42.15K Общо предлагане 42,147.42555039758 42,147.42555039758 42,147.42555039758

Текущата пазарна капитализация на BESC MONEY е $ 737.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MONEY е 42.15K, като общото предлагане е 42147.42555039758. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 737.00K.