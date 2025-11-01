Информация за цената за Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 485.27 $ 485.27 $ 485.27 24-часов нисък $ 490.39 $ 490.39 $ 490.39 24-часов висок 24-часов нисък $ 485.27$ 485.27 $ 485.27 24-часов висок $ 490.39$ 490.39 $ 490.39 Рекорд за всички времена $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Най-ниска цена $ 479.93$ 479.93 $ 479.93 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.45% Промяна на цената (7д) -2.11% Промяна на цената (7д) -2.11%

Цената в реално време за Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) е$489.77. През последните 24 часа BRK.BX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 485.27 до най-висока стойност $ 490.39, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRK.BX е $ 546.27, а най-ниската цена за всички времена е $ 479.93.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRK.BX има промяна от +0.01% за последния час, +0.45% за 24 часа и -2.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Пазарна капитализация $ 624.38K$ 624.38K $ 624.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.87M$ 10.87M $ 10.87M Циркулиращо предлагане 1.27K 1.27K 1.27K Общо предлагане 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Текущата пазарна капитализация на Berkshire Hathaway xStock е $ 624.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRK.BX е 1.27K, като общото предлагане е 22199.99952743. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.87M.