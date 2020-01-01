Токеномика на BeramoniumCoin (BERAMO) Открийте ключова информация за BeramoniumCoin (BERAMO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BeramoniumCoin (BERAMO) Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models. Официален уебсайт: https://beramonium.io/ Бяла книга: https://beramonium.io/tokenomics Купете BERAMO сега!

Токеномика и анализ на цената за BeramoniumCoin (BERAMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BeramoniumCoin (BERAMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97,20K $ 97,20K $ 97,20K Общо предлагане: $ 966,31M $ 966,31M $ 966,31M Циркулиращо предлагане: $ 425,87M $ 425,87M $ 425,87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 220,55K $ 220,55K $ 220,55K Рекорд за всички времена: $ 0,00635425 $ 0,00635425 $ 0,00635425 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0,00022824 $ 0,00022824 $ 0,00022824 Научете повече за цената на BeramoniumCoin (BERAMO)

Токеномика на BeramoniumCoin (BERAMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BeramoniumCoin (BERAMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BERAMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BERAMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BERAMO, разгледайте цената в реално време на токените BERAMO!

Прогноза за цената за BERAMO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BERAMO? Нашата страница за прогноза за цената BERAMO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BERAMO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!