Информация за Berabot (BBOT) First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots. Официален уебсайт: https://berabot.co/ Бяла книга: https://berabot.gitbook.io/berabot Купете BBOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Berabot (BBOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Berabot (BBOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.87K $ 5.87K $ 5.87K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.46K $ 13.46K $ 13.46K Рекорд за всички времена: $ 0.244868 $ 0.244868 $ 0.244868 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00119069 $ 0.00119069 $ 0.00119069 Текуща цена: $ 0.00134642 $ 0.00134642 $ 0.00134642 Научете повече за цената на Berabot (BBOT)

Токеномика на Berabot (BBOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Berabot (BBOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBOT, разгледайте цената в реално време на токените BBOT!

Прогноза за цената за BBOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBOT? Нашата страница за прогноза за цената BBOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BBOT сега!

