Токеномика на bePAY Finance (BECOIN) Открийте ключова информация за bePAY Finance (BECOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за bePAY Finance (BECOIN) bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Официален уебсайт: https://bepay.finance/

Токеномика и анализ на цената за bePAY Finance (BECOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за bePAY Finance (BECOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.41K Общо предлагане: $ 13.00M Циркулиращо предлагане: $ 13.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.41K Рекорд за всички времена: $ 0.248777 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00126193

Токеномика на bePAY Finance (BECOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на bePAY Finance (BECOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BECOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BECOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BECOIN, разгледайте цената в реално време на токените BECOIN!

Прогноза за цената за BECOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BECOIN? Нашата страница за прогноза за цената BECOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

