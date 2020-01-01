Токеномика на Benzene (BZN) Открийте ключова информация за Benzene (BZN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Benzene (BZN) War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades. Официален уебсайт: https://warriders.com/ Купете BZN сега!

Токеномика и анализ на цената за Benzene (BZN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Benzene (BZN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 74.01K $ 74.01K $ 74.01K Общо предлагане: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M Циркулиращо предлагане: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Рекорд за всички времена: $ 32.59 $ 32.59 $ 32.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01156936 $ 0.01156936 $ 0.01156936 Текуща цена: $ 0.069504 $ 0.069504 $ 0.069504 Научете повече за цената на Benzene (BZN)

Токеномика на Benzene (BZN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Benzene (BZN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BZN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BZN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BZN, разгледайте цената в реално време на токените BZN!

Прогноза за цената за BZN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BZN? Нашата страница за прогноза за цената BZN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BZN сега!

