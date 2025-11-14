Токеномика на Beny Bad Boy (BBB) Открийте ключова информация за Beny Bad Boy (BBB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Beny Bad Boy (BBB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beny Bad Boy (BBB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Общо предлагане: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Циркулиращо предлагане: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Рекорд за всички времена: $ 0.00514351 $ 0.00514351 $ 0.00514351 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00008295 $ 0.00008295 $ 0.00008295 Текуща цена: $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 Научете повече за цената на Beny Bad Boy (BBB) Купете BBB сега!

Информация за Beny Bad Boy (BBB) Официален уебсайт: https://bbbpump.fun

Токеномика на Beny Bad Boy (BBB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beny Bad Boy (BBB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBB, разгледайте цената в реално време на токените BBB!

Прогноза за цената за BBB Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBB? Нашата страница за прогноза за цената BBB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BBB сега!

