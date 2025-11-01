Информация за цената за Beny Bad Boy (BBB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00316162 24-часов нисък $ 0.00316186 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00514351 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) +0.01%

Цената в реално време за Beny Bad Boy (BBB) е$0.00316186. През последните 24 часа BBB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00316162 до най-висока стойност $ 0.00316186, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BBB е $ 0.00514351, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BBB има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и +0.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beny Bad Boy (BBB)

Пазарна капитализация $ 7.53M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.53M Циркулиращо предлагане 2.38B Общо предлагане 2,382,904,000.0

Текущата пазарна капитализация на Beny Bad Boy е $ 7.53M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BBB е 2.38B, като общото предлагане е 2382904000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.53M.