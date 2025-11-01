Информация за цената за BENQI (QI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00469471 $ 0.00469471 $ 0.00469471 24-часов нисък $ 0.00501079 $ 0.00501079 $ 0.00501079 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00469471$ 0.00469471 $ 0.00469471 24-часов висок $ 0.00501079$ 0.00501079 $ 0.00501079 Рекорд за всички времена $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Най-ниска цена $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +3.00% Промяна на цената (7д) -8.57% Промяна на цената (7д) -8.57%

Цената в реално време за BENQI (QI) е$0.004889. През последните 24 часа QI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00469471 до най-висока стойност $ 0.00501079, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на QI е $ 0.39417, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00323513.

Що се отнася до краткосрочното представяне, QI има промяна от -0.01% за последния час, +3.00% за 24 часа и -8.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BENQI (QI)

Пазарна капитализация $ 35.23M$ 35.23M $ 35.23M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.23M$ 35.23M $ 35.23M Циркулиращо предлагане 7.20B 7.20B 7.20B Общо предлагане 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BENQI е $ 35.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на QI е 7.20B, като общото предлагане е 7200000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.23M.