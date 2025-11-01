Информация за цената за BENJAMIN (BENJI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00477446$ 0.00477446 $ 0.00477446 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.73% Промяна на цената (7д) -0.38% Промяна на цената (7д) -0.38%

Цената в реално време за BENJAMIN (BENJI) е--. През последните 24 часа BENJI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BENJI е $ 0.00477446, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BENJI има промяна от +0.01% за последния час, +0.73% за 24 часа и -0.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BENJAMIN (BENJI)

Пазарна капитализация $ 52.98K$ 52.98K $ 52.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 113.18K$ 113.18K $ 113.18K Циркулиращо предлагане 468.14M 468.14M 468.14M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BENJAMIN е $ 52.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BENJI е 468.14M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 113.18K.