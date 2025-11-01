Информация за цената за Bella Bumper (BUMPER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.87% Промяна на цената (1д) +5.19% Промяна на цената (7д) +25.50% Промяна на цената (7д) +25.50%

Цената в реално време за Bella Bumper (BUMPER) е--. През последните 24 часа BUMPER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BUMPER е $ 0.00667841, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BUMPER има промяна от +0.87% за последния час, +5.19% за 24 часа и +25.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bella Bumper (BUMPER)

Пазарна капитализация $ 387.28K$ 387.28K $ 387.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 387.28K$ 387.28K $ 387.28K Циркулиращо предлагане 499.68M 499.68M 499.68M Общо предлагане 499,681,174.870184 499,681,174.870184 499,681,174.870184

Текущата пазарна капитализация на Bella Bumper е $ 387.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BUMPER е 499.68M, като общото предлагане е 499681174.870184. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 387.28K.