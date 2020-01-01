Токеномика на BeffAI ($BEFFAI) Открийте ключова информация за BeffAI ($BEFFAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BeffAI ($BEFFAI) $BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E Официален уебсайт: https://basedbeffai.ai/ Купете $BEFFAI сега!

Токеномика и анализ на цената за BeffAI ($BEFFAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BeffAI ($BEFFAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 57.80K $ 57.80K $ 57.80K Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 57.80K $ 57.80K $ 57.80K Рекорд за всички времена: $ 0.00545427 $ 0.00545427 $ 0.00545427 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BeffAI ($BEFFAI)

Токеномика на BeffAI ($BEFFAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BeffAI ($BEFFAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $BEFFAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $BEFFAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BEFFAI, разгледайте цената в реално време на токените $BEFFAI!

Прогноза за цената за $BEFFAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме $BEFFAI? Нашата страница за прогноза за цената $BEFFAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $BEFFAI сега!

