Токеномика на Beets Staked Sonic (STS) Открийте ключова информация за Beets Staked Sonic (STS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Beets Staked Sonic (STS) stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Официален уебсайт: https://beets.fi/ Купете STS сега!

Токеномика и анализ на цената за Beets Staked Sonic (STS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beets Staked Sonic (STS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 79.40M $ 79.40M $ 79.40M Общо предлагане: $ 258.40M $ 258.40M $ 258.40M Циркулиращо предлагане: $ 258.40M $ 258.40M $ 258.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 79.40M $ 79.40M $ 79.40M Рекорд за всички времена: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.254052 $ 0.254052 $ 0.254052 Текуща цена: $ 0.307278 $ 0.307278 $ 0.307278 Научете повече за цената на Beets Staked Sonic (STS)

Токеномика на Beets Staked Sonic (STS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beets Staked Sonic (STS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STS, разгледайте цената в реално време на токените STS!

