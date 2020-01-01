Токеномика на BeethovenX sFTMX (SFTMX) Открийте ключова информация за BeethovenX sFTMX (SFTMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BeethovenX sFTMX (SFTMX) Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Официален уебсайт: https://beets.fi/sftmx

Токеномика и анализ на цената за BeethovenX sFTMX (SFTMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BeethovenX sFTMX (SFTMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Общо предлагане: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Циркулиращо предлагане: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Рекорд за всички времена: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.171647 $ 0.171647 $ 0.171647 Текуща цена: $ 0.344706 $ 0.344706 $ 0.344706 Научете повече за цената на BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Токеномика на BeethovenX sFTMX (SFTMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BeethovenX sFTMX (SFTMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SFTMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SFTMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SFTMX, разгледайте цената в реално време на токените SFTMX!

