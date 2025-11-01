Информация за цената за Beercoin 2 (BEER2) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.16% Промяна на цената (1д) +4.60% Промяна на цената (7д) -6.86% Промяна на цената (7д) -6.86%

Цената в реално време за Beercoin 2 (BEER2) е--. През последните 24 часа BEER2 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEER2 е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEER2 има промяна от -2.16% за последния час, +4.60% за 24 часа и -6.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beercoin 2 (BEER2)

Пазарна капитализация $ 115.74K$ 115.74K $ 115.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 154.52K$ 154.52K $ 154.52K Циркулиращо предлагане 395.56B 395.56B 395.56B Общо предлагане 528,114,042,655.8049 528,114,042,655.8049 528,114,042,655.8049

Текущата пазарна капитализация на Beercoin 2 е $ 115.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEER2 е 395.56B, като общото предлагане е 528114042655.8049. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 154.52K.