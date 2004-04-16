Токеномика на Beer Frog (FROG) Открийте ключова информация за Beer Frog (FROG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Beer Frog (FROG) Beer Frog is a meme project inspired by Matt Furies first frog, presented on his website mattfurie.com on April 16 2004. The idea that this blue eyed frog with blue eyes and a beer belly was the first Matt drew was reason enough to dedicate a token to him. Beer Frog is basically the Nestor of Matt Furie memes. Also known as the FrogFather (referenced to DogeFather - Elon Musk). The project also is a hommage to the original creator, Matt Furie. Официален уебсайт: https://beerfrogeth.com Купете FROG сега!

Токеномика и анализ на цената за Beer Frog (FROG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beer Frog (FROG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.66K $ 102.66K $ 102.66K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 102.66K $ 102.66K $ 102.66K Рекорд за всички времена: $ 0.00256431 $ 0.00256431 $ 0.00256431 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010266 $ 0.00010266 $ 0.00010266 Научете повече за цената на Beer Frog (FROG)

Токеномика на Beer Frog (FROG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beer Frog (FROG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FROG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FROG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FROG, разгледайте цената в реално време на токените FROG!

Прогноза за цената за FROG Искате ли да знаете какъв път може да поеме FROG? Нашата страница за прогноза за цената FROG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FROG сега!

