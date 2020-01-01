Токеномика на Beeg Blue Whale (BEEG) Открийте ключова информация за Beeg Blue Whale (BEEG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Beeg Blue Whale (BEEG) Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation. Официален уебсайт: https://beegbwhale.com/ Купете BEEG сега!

Токеномика и анализ на цената за Beeg Blue Whale (BEEG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beeg Blue Whale (BEEG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 207.76K $ 207.76K $ 207.76K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 207.76K $ 207.76K $ 207.76K Рекорд за всички времена: $ 0.00119258 $ 0.00119258 $ 0.00119258 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000738 $ 0.00000738 $ 0.00000738 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Beeg Blue Whale (BEEG)

Токеномика на Beeg Blue Whale (BEEG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beeg Blue Whale (BEEG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEEG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEEG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEEG, разгледайте цената в реално време на токените BEEG!

Прогноза за цената за BEEG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEEG? Нашата страница за прогноза за цената BEEG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEEG сега!

