brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems. Официален уебсайт: https://www.bedrock.technology/

Токеномика и анализ на цената за Bedrock BTC (BRBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bedrock BTC (BRBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.58M $ 40.58M $ 40.58M Общо предлагане: $ 350.20 $ 350.20 $ 350.20 Циркулиращо предлагане: $ 350.20 $ 350.20 $ 350.20 FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.58M $ 40.58M $ 40.58M Рекорд за всички времена: $ 623,585 $ 623,585 $ 623,585 Най-ниска стойност за целия период: $ 70,739 $ 70,739 $ 70,739 Текуща цена: $ 115,887 $ 115,887 $ 115,887 Научете повече за цената на Bedrock BTC (BRBTC)

Токеномика на Bedrock BTC (BRBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bedrock BTC (BRBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRBTC, разгледайте цената в реално време на токените BRBTC!

Прогноза за цената за BRBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRBTC? Нашата страница за прогноза за цената BRBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BRBTC сега!

