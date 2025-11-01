Информация за цената за Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.84% Промяна на цената (1д) +3.75% Промяна на цената (7д) -10.53% Промяна на цената (7д) -10.53%

Цената в реално време за Beavers by CEDEN (BEAVER) е--. През последните 24 часа BEAVER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEAVER е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEAVER има промяна от +0.84% за последния час, +3.75% за 24 часа и -10.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beavers by CEDEN (BEAVER)

Пазарна капитализация $ 955.30K$ 955.30K $ 955.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 955.30K$ 955.30K $ 955.30K Циркулиращо предлагане 6.72B 6.72B 6.72B Общо предлагане 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Текущата пазарна капитализация на Beavers by CEDEN е $ 955.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEAVER е 6.72B, като общото предлагане е 6723257311.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 955.30K.