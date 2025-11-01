БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Beavers by CEDEN днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BEAVER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BEAVER в MEXC сега.

Повече за BEAVER

BEAVERценова информация

Какво представлява BEAVER

Официален уебсайт на BEAVER

Токеномика на BEAVER

BEAVER ценова прогноза

Beavers by CEDEN Лого

Beavers by CEDEN цена (BEAVER)

Не се намира в списъка

1 BEAVER към USD - цена в реално време:

$0.000142
$0.000142$0.000142
+3.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Beavers by CEDEN (BEAVER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:23:09 (UTC+8)

Информация за цената за Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

+3.75%

-10.53%

-10.53%

Цената в реално време за Beavers by CEDEN (BEAVER) е--. През последните 24 часа BEAVER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEAVER е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEAVER има промяна от +0.84% за последния час, +3.75% за 24 часа и -10.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beavers by CEDEN (BEAVER)

$ 955.30K
$ 955.30K$ 955.30K

--
----

$ 955.30K
$ 955.30K$ 955.30K

6.72B
6.72B 6.72B

6,723,257,311.0
6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Текущата пазарна капитализация на Beavers by CEDEN е $ 955.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEAVER е 6.72B, като общото предлагане е 6723257311.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 955.30K.

История на цените за Beavers by CEDEN (BEAVER) USD

През днешния ден промяната в цената на Beavers by CEDEN към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Beavers by CEDEN към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Beavers by CEDEN към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Beavers by CEDEN към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.75%
30 дни$ 0+1.14%
60 дни$ 0+50.77%
90 дни$ 0--

Какво е Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Beavers by CEDEN (BEAVER) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Beavers by CEDEN (USD)

Колко ще струва Beavers by CEDEN (BEAVER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Beavers by CEDEN (BEAVER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Beavers by CEDEN.

Проверете прогнозата за цената за Beavers by CEDEN сега!

BEAVER към местни валути

Токеномика на Beavers by CEDEN (BEAVER)

Разбирането на токеномиката на Beavers by CEDEN (BEAVER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BEAVER сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Beavers by CEDEN (BEAVER)

Колко струва Beavers by CEDEN (BEAVER) днес?
Цената в реално време на BEAVER в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BEAVER към USD?
Текущата цена на BEAVER към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Beavers by CEDEN?
Пазарната капитализация за BEAVER е $ 955.30K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BEAVER?
Циркулиращото предлагане на BEAVER е 6.72B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BEAVER?
BEAVER постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BEAVER?
BEAVER достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BEAVER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BEAVER е -- USD.
Ще се повиши ли BEAVER тази година?
BEAVER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BEAVER за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:23:09 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Beavers by CEDEN (BEAVER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

