Информация за цената за Beaver (BEAVER) (USD)

Цената в реално време за Beaver (BEAVER) е--. През последните 24 часа BEAVER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEAVER е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEAVER има промяна от 0.00% за последния час, +1.53% за 24 часа и -5.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Beaver (BEAVER)

Текущата пазарна капитализация на Beaver е $ 19.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEAVER е 420.69T, като общото предлагане е 420690000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.77K.