Информация за BEATS on BASE (BEATS) Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth. Официален уебсайт: https://www.beatsonbase.ai Бяла книга: https://www.beatsonbase.ai/white-paper Купете BEATS сега!

Токеномика и анализ на цената за BEATS on BASE (BEATS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BEATS on BASE (BEATS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 564.66K $ 564.66K $ 564.66K Общо предлагане: $ 808.81M $ 808.81M $ 808.81M Циркулиращо предлагане: $ 479.68M $ 479.68M $ 479.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 952.10K $ 952.10K $ 952.10K Рекорд за всички времена: $ 0.00726409 $ 0.00726409 $ 0.00726409 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00117716 $ 0.00117716 $ 0.00117716 Научете повече за цената на BEATS on BASE (BEATS)

Токеномика на BEATS on BASE (BEATS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BEATS on BASE (BEATS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEATS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEATS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEATS, разгледайте цената в реално време на токените BEATS!

