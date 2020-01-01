Токеномика на BEATER (BEATR) Открийте ключова информация за BEATER (BEATR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It's a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It's unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy "Lambo" dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that's okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It's the token you pick up when you've been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that's been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you're cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it'll get you there eventually. Probably. Just check the oil. Официален уебсайт: https://www.avaxbeater.com/

Токеномика и анализ на цената за BEATER (BEATR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BEATER (BEATR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.03K $ 16.03K $ 16.03K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.03K $ 16.03K $ 16.03K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BEATER (BEATR)

Токеномика на BEATER (BEATR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BEATER (BEATR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEATR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEATR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEATR, разгледайте цената в реално време на токените BEATR!

