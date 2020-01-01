Токеномика на Beat Matchmaker (BEAT) Открийте ключова информация за Beat Matchmaker (BEAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Beat Matchmaker (BEAT) $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Официален уебсайт: https://www.beatmatchmaker.com/ Бяла книга: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Купете BEAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Beat Matchmaker (BEAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Beat Matchmaker (BEAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.61K $ 102.61K $ 102.61K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 102.61K $ 102.61K $ 102.61K Рекорд за всички времена: $ 0.00136474 $ 0.00136474 $ 0.00136474 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00102611 $ 0.00102611 $ 0.00102611 Научете повече за цената на Beat Matchmaker (BEAT)

Токеномика на Beat Matchmaker (BEAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Beat Matchmaker (BEAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEAT, разгледайте цената в реално време на токените BEAT!

Прогноза за цената за BEAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEAT? Нашата страница за прогноза за цената BEAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEAT сега!

