Информация за цената за BEAST SELLER (BEAST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00672202 $ 0.00672202 $ 0.00672202 24-часов нисък $ 0.00862693 $ 0.00862693 $ 0.00862693 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00672202$ 0.00672202 $ 0.00672202 24-часов висок $ 0.00862693$ 0.00862693 $ 0.00862693 Рекорд за всички времена $ 0.101404$ 0.101404 $ 0.101404 Най-ниска цена $ 0.00357844$ 0.00357844 $ 0.00357844 Промяна на цената (1ч) +1.09% Промяна на цената (1д) +2.33% Промяна на цената (7д) -8.49% Промяна на цената (7д) -8.49%

Цената в реално време за BEAST SELLER (BEAST) е$0.00716765. През последните 24 часа BEAST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00672202 до най-висока стойност $ 0.00862693, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEAST е $ 0.101404, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00357844.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEAST има промяна от +1.09% за последния час, +2.33% за 24 часа и -8.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BEAST SELLER (BEAST)

Пазарна капитализация $ 496.90K$ 496.90K $ 496.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 496.90K$ 496.90K $ 496.90K Циркулиращо предлагане 69.42M 69.42M 69.42M Общо предлагане 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Текущата пазарна капитализация на BEAST SELLER е $ 496.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEAST е 69.42M, като общото предлагане е 69420000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 496.90K.