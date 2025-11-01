БорсаDEX+
Цената в реално време на BEAST SELLER днес е 0.00716765 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BEAST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BEAST в MEXC сега.

$0.00716765
+2.30%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
BEAST SELLER (BEAST) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:23:02 (UTC+8)

Информация за цената за BEAST SELLER (BEAST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00672202
24-часов нисък
$ 0.00862693
24-часов висок

$ 0.00672202
$ 0.00862693
$ 0.101404
$ 0.00357844
+1.09%

+2.33%

-8.49%

-8.49%

Цената в реално време за BEAST SELLER (BEAST) е$0.00716765. През последните 24 часа BEAST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00672202 до най-висока стойност $ 0.00862693, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEAST е $ 0.101404, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00357844.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEAST има промяна от +1.09% за последния час, +2.33% за 24 часа и -8.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BEAST SELLER (BEAST)

$ 496.90K
--
$ 496.90K
69.42M
69,420,000.0
Текущата пазарна капитализация на BEAST SELLER е $ 496.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEAST е 69.42M, като общото предлагане е 69420000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 496.90K.

История на цените за BEAST SELLER (BEAST) USD

През днешния ден промяната в цената на BEAST SELLER към USD беше $ +0.00016297.
През последните 30 дни промяната в цената на BEAST SELLER към USD беше $ -0.0020122625.
През последните 60 дни промяната в цената на BEAST SELLER към USD беше $ -0.0057092991.
През последните 90 дни промяната в цената на BEAST SELLER към USD беше $ +0.001049846876699925.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00016297+2.33%
30 дни$ -0.0020122625-28.07%
60 дни$ -0.0057092991-79.65%
90 дни$ +0.001049846876699925+17.16%

Какво е BEAST SELLER (BEAST)

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BEAST SELLER (BEAST) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BEAST SELLER (USD)

Колко ще струва BEAST SELLER (BEAST) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BEAST SELLER (BEAST) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BEAST SELLER.

Проверете прогнозата за цената за BEAST SELLER сега!

BEAST към местни валути

Токеномика на BEAST SELLER (BEAST)

Разбирането на токеномиката на BEAST SELLER (BEAST) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BEAST сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BEAST SELLER (BEAST)

Колко струва BEAST SELLER (BEAST) днес?
Цената в реално време на BEAST в USD е 0.00716765 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BEAST към USD?
Текущата цена на BEAST към USD е $ 0.00716765. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BEAST SELLER?
Пазарната капитализация за BEAST е $ 496.90K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BEAST?
Циркулиращото предлагане на BEAST е 69.42M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BEAST?
BEAST постигна ATH цена от 0.101404 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BEAST?
BEAST достигна ATL цена от 0.00357844 USD.
Какъв е обемът на търговията на BEAST?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BEAST е -- USD.
Ще се повиши ли BEAST тази година?
BEAST може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BEAST за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:23:02 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BEAST SELLER (BEAST)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

