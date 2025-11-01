Информация за цената за BEARY (BEARY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000133 $ 0.0000133 $ 0.0000133 24-часов нисък $ 0.00001351 $ 0.00001351 $ 0.00001351 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000133$ 0.0000133 $ 0.0000133 24-часов висок $ 0.00001351$ 0.00001351 $ 0.00001351 Рекорд за всички времена $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 Най-ниска цена $ 0.0000133$ 0.0000133 $ 0.0000133 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.75% Промяна на цената (7д) -24.78% Промяна на цената (7д) -24.78%

Цената в реално време за BEARY (BEARY) е$0.00001337. През последните 24 часа BEARY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000133 до най-висока стойност $ 0.00001351, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEARY е $ 0.00268921, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000133.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEARY има промяна от -- за последния час, -0.75% за 24 часа и -24.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BEARY (BEARY)

Пазарна капитализация $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Циркулиращо предлагане 989.71M 989.71M 989.71M Общо предлагане 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Текущата пазарна капитализация на BEARY е $ 13.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEARY е 989.71M, като общото предлагане е 989710456.9532083. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.23K.