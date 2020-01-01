Токеномика на BEARXRPL ($BEAR) Открийте ключова информация за BEARXRPL ($BEAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BEARXRPL ($BEAR) The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives. Официален уебсайт: https://bearableguy.xyz/ Купете $BEAR сега!

Токеномика и анализ на цената за BEARXRPL ($BEAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BEARXRPL ($BEAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M Общо предлагане: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M Циркулиращо предлагане: $ 587.71M $ 587.71M $ 587.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M Рекорд за всички времена: $ 0.02166489 $ 0.02166489 $ 0.02166489 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00481486 $ 0.00481486 $ 0.00481486 Текуща цена: $ 0.00976292 $ 0.00976292 $ 0.00976292 Научете повече за цената на BEARXRPL ($BEAR)

Токеномика на BEARXRPL ($BEAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BEARXRPL ($BEAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $BEAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $BEAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BEAR, разгледайте цената в реално време на токените $BEAR!

