Токеномика на BEARXRPL ($BEAR)

Открийте ключова информация за BEARXRPL ($BEAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за BEARXRPL ($BEAR)

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

Официален уебсайт:
https://bearableguy.xyz/

Токеномика и анализ на цената за BEARXRPL ($BEAR)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BEARXRPL ($BEAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 5.77M
Общо предлагане:
$ 587.71M
Циркулиращо предлагане:
$ 587.71M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 5.77M
Рекорд за всички времена:
$ 0.02166489
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.00481486
Текуща цена:
$ 0.00976292
Токеномика на BEARXRPL ($BEAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на BEARXRPL ($BEAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $BEAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $BEAR токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BEAR, разгледайте цената в реално време на токените $BEAR!

Прогноза за цената за $BEAR

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $BEAR? Нашата страница за прогноза за цената $BEAR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.