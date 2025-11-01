Информация за цената за Bearn BERA (YBERA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Най-ниска цена $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Bearn BERA (YBERA) е$2.94. През последните 24 часа YBERA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YBERA е $ 2.98, а най-ниската цена за всички времена е $ 2.25.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YBERA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bearn BERA (YBERA)

Пазарна капитализация $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.08K$ 10.08K $ 10.08K Циркулиращо предлагане 3.43K 3.43K 3.43K Общо предлагане 3,427.861373112358 3,427.861373112358 3,427.861373112358

Текущата пазарна капитализация на Bearn BERA е $ 17.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YBERA е 3.43K, като общото предлагане е 3427.861373112358. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.08K.