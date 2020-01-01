Токеномика на Bear In Bathrobe (BIB) Открийте ключова информация за Bear In Bathrobe (BIB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bear In Bathrobe (BIB) BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they're a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that's exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Официален уебсайт: https://bearinbathrobe.com

Токеномика и анализ на цената за Bear In Bathrobe (BIB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bear In Bathrobe (BIB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Рекорд за всички времена: $ 0.01857096 $ 0.01857096 $ 0.01857096 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00105496 $ 0.00105496 $ 0.00105496 Научете повече за цената на Bear In Bathrobe (BIB)

Токеномика на Bear In Bathrobe (BIB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bear In Bathrobe (BIB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIB, разгледайте цената в реално време на токените BIB!

