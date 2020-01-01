Токеномика на Bear Champ (BCHAMP) Открийте ключова информация за Bear Champ (BCHAMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bear Champ (BCHAMP) JC Rivera, a US-based Puerto Rican artist, is the creative force behind “The Bear Champ,” one of the most iconic street art brands worldwide. Known for his bright, uplifting murals and his “Roll with the Punches” message, JC’s art inspires resilience through life’s challenges. As Chicago’s most prolific street artist and a rising star in Miami, he’s collaborated with brands like Adidas, American Express, McDonald’s, and the Chicago Bulls. JC’s work is more than art—it’s a movement. Официален уебсайт: https://www.thebearchamp.com/ Купете BCHAMP сега!

Токеномика и анализ на цената за Bear Champ (BCHAMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bear Champ (BCHAMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 638.32K $ 638.32K $ 638.32K Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 638.32K $ 638.32K $ 638.32K Рекорд за всички времена: $ 0.00327313 $ 0.00327313 $ 0.00327313 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00063861 $ 0.00063861 $ 0.00063861 Научете повече за цената на Bear Champ (BCHAMP)

Токеномика на Bear Champ (BCHAMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bear Champ (BCHAMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BCHAMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BCHAMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BCHAMP, разгледайте цената в реално време на токените BCHAMP!

Прогноза за цената за BCHAMP Искате ли да знаете какъв път може да поеме BCHAMP? Нашата страница за прогноза за цената BCHAMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BCHAMP сега!

