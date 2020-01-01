Токеномика на Bear Bull (BRB) Открийте ключова информация за Bear Bull (BRB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bear Bull (BRB) BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success. Официален уебсайт: https://bearbull.lol/ Бяла книга: https://bearbull.lol/ Купете BRB сега!

Токеномика и анализ на цената за Bear Bull (BRB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bear Bull (BRB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 510.05K $ 510.05K $ 510.05K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 510.05K $ 510.05K $ 510.05K Рекорд за всички времена: $ 0.01811855 $ 0.01811855 $ 0.01811855 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00387777 $ 0.00387777 $ 0.00387777 Текуща цена: $ 0.005029 $ 0.005029 $ 0.005029 Научете повече за цената на Bear Bull (BRB)

Токеномика на Bear Bull (BRB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bear Bull (BRB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BRB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BRB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BRB, разгледайте цената в реално време на токените BRB!

Прогноза за цената за BRB Искате ли да знаете какъв път може да поеме BRB? Нашата страница за прогноза за цената BRB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BRB сега!

