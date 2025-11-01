Информация за цената за Bean Coin (BEAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00059367 24-часов нисък $ 0.00062452 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00223583 Най-ниска цена $ 0.00037985 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +2.67% Промяна на цената (7д) -17.09%

Цената в реално време за Bean Coin (BEAN) е$0.00061539. През последните 24 часа BEAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00059367 до най-висока стойност $ 0.00062452, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEAN е $ 0.00223583, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00037985.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEAN има промяна от 0.00% за последния час, +2.67% за 24 часа и -17.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bean Coin (BEAN)

Пазарна капитализация $ 552.95K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 552.95K Циркулиращо предлагане 898.53M Общо предлагане 898,525,811.8161958

Текущата пазарна капитализация на Bean Coin е $ 552.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEAN е 898.53M, като общото предлагане е 898525811.8161958. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 552.95K.