Токеномика на Be For FWX (B4FWX) Открийте ключова информация за Be For FWX (B4FWX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Be For FWX (B4FWX) B4FWX is the community token native to FWX Finance, Официален уебсайт: https://fwx.finance Бяла книга: https://x.com/fwxfinance/status/1790684446519415003 Купете B4FWX сега!

Токеномика и анализ на цената за Be For FWX (B4FWX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Be For FWX (B4FWX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Рекорд за всички времена: $ 0.00810867 $ 0.00810867 $ 0.00810867 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00248673 $ 0.00248673 $ 0.00248673 Текуща цена: $ 0.00415456 $ 0.00415456 $ 0.00415456 Научете повече за цената на Be For FWX (B4FWX)

Токеномика на Be For FWX (B4FWX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Be For FWX (B4FWX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой B4FWX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой B4FWX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на B4FWX, разгледайте цената в реално време на токените B4FWX!

Прогноза за цената за B4FWX Искате ли да знаете какъв път може да поеме B4FWX? Нашата страница за прогноза за цената B4FWX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените B4FWX сега!

