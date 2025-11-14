Токеномика на BDC COIN (BDC DANA) Открийте ключова информация за BDC COIN (BDC DANA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за BDC COIN (BDC DANA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BDC COIN (BDC DANA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.35K $ 5.35K $ 5.35K Общо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Циркулиращо предлагане: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.35K $ 5.35K $ 5.35K Рекорд за всички времена: $ 0.01070641 $ 0.01070641 $ 0.01070641 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BDC COIN (BDC DANA) Купете BDC DANA сега!

Информация за BDC COIN (BDC DANA) Официален уебсайт: https://www.btcdana.com

Токеномика на BDC COIN (BDC DANA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BDC COIN (BDC DANA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BDC DANA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BDC DANA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BDC DANA, разгледайте цената в реално време на токените BDC DANA!

Прогноза за цената за BDC DANA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BDC DANA? Нашата страница за прогноза за цената BDC DANA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BDC DANA сега!

