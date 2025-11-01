Информация за цената за BDC COIN (BDC DANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +5.19% Промяна на цената (7д) -7.18% Промяна на цената (7д) -7.18%

Цената в реално време за BDC COIN (BDC DANA) е--. През последните 24 часа BDC DANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BDC DANA е $ 0.01070641, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BDC DANA има промяна от +0.53% за последния час, +5.19% за 24 часа и -7.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BDC COIN (BDC DANA)

Пазарна капитализация $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Циркулиращо предлагане 999.78M 999.78M 999.78M Общо предлагане 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

Текущата пазарна капитализация на BDC COIN е $ 6.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BDC DANA е 999.78M, като общото предлагане е 999779145.088568. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.90K.