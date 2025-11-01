БорсаDEX+
Цената в реално време на BDC COIN днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BDC DANA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BDC DANA в MEXC сега.

Повече за BDC DANA

BDC DANAценова информация

Какво представлява BDC DANA

Официален уебсайт на BDC DANA

Токеномика на BDC DANA

BDC DANA ценова прогноза

BDC COIN Лого

BDC COIN цена (BDC DANA)

Не се намира в списъка

1 BDC DANA към USD - цена в реално време:

--
----
+5.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица.
USD
BDC COIN (BDC DANA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:00:32 (UTC+8)

Информация за цената за BDC COIN (BDC DANA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+5.19%

-7.18%

-7.18%

Цената в реално време за BDC COIN (BDC DANA) е--. През последните 24 часа BDC DANA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BDC DANA е $ 0.01070641, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BDC DANA има промяна от +0.53% за последния час, +5.19% за 24 часа и -7.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BDC COIN (BDC DANA)

$ 6.90K
$ 6.90K$ 6.90K

--
----

$ 6.90K
$ 6.90K$ 6.90K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

Текущата пазарна капитализация на BDC COIN е $ 6.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BDC DANA е 999.78M, като общото предлагане е 999779145.088568. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.90K.

История на цените за BDC COIN (BDC DANA) USD

През днешния ден промяната в цената на BDC COIN към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на BDC COIN към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на BDC COIN към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BDC COIN към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.19%
30 дни$ 0-86.22%
60 дни$ 0-99.74%
90 дни$ 0--

Какво е BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BDC COIN (BDC DANA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BDC COIN (USD)

Колко ще струва BDC COIN (BDC DANA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BDC COIN (BDC DANA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BDC COIN.

Проверете прогнозата за цената за BDC COIN сега!

BDC DANA към местни валути

Токеномика на BDC COIN (BDC DANA)

Разбирането на токеномиката на BDC COIN (BDC DANA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BDC DANA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BDC COIN (BDC DANA)

Колко струва BDC COIN (BDC DANA) днес?
Цената в реално време на BDC DANA в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BDC DANA към USD?
Текущата цена на BDC DANA към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BDC COIN?
Пазарната капитализация за BDC DANA е $ 6.90K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BDC DANA?
Циркулиращото предлагане на BDC DANA е 999.78M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BDC DANA?
BDC DANA постигна ATH цена от 0.01070641 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BDC DANA?
BDC DANA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BDC DANA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BDC DANA е -- USD.
Ще се повиши ли BDC DANA тази година?
BDC DANA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BDC DANA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:00:32 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BDC COIN (BDC DANA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

