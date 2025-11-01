Информация за цената за BCGame Coin (BC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00871616 24-часов нисък $ 0.00918829 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.01100698 Най-ниска цена $ 0.00291432 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +1.62% Промяна на цената (7д) -5.14%

Цената в реално време за BCGame Coin (BC) е$0.00889186. През последните 24 часа BC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00871616 до най-висока стойност $ 0.00918829, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BC е $ 0.01100698, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00291432.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BC има промяна от -0.10% за последния час, +1.62% за 24 часа и -5.14% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BCGame Coin (BC)

Пазарна капитализация $ 89.05M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.05M Циркулиращо предлагане 9.99B Общо предлагане 9,989,723,697.39938

Текущата пазарна капитализация на BCGame Coin е $ 89.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BC е 9.99B, като общото предлагане е 9989723697.39938. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.05M.