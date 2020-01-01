Токеномика на Battle Buddy Token (BBTKN) Открийте ключова информация за Battle Buddy Token (BBTKN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Battle Buddy Token (BBTKN) Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana’s high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther. Официален уебсайт: https://BattleBuddyToken.net Бяла книга: https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/ Купете BBTKN сега!

Токеномика и анализ на цената за Battle Buddy Token (BBTKN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Battle Buddy Token (BBTKN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.82K $ 1.82K $ 1.82K Общо предлагане: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Циркулиращо предлагане: $ 794.92M $ 794.92M $ 794.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.29K $ 2.29K $ 2.29K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Battle Buddy Token (BBTKN)

Токеномика на Battle Buddy Token (BBTKN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Battle Buddy Token (BBTKN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBTKN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBTKN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBTKN, разгледайте цената в реално време на токените BBTKN!

Прогноза за цената за BBTKN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBTKN? Нашата страница за прогноза за цената BBTKN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BBTKN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!