Информация за цената за basilica (SN39) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3.36 24-часов нисък $ 3.99 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 15.73 Най-ниска цена $ 0.517387 Промяна на цената (1ч) +0.61% Промяна на цената (1д) +6.13% Промяна на цената (7д) +13.18%

Цената в реално време за basilica (SN39) е$3.92. През последните 24 часа SN39 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3.36 до най-висока стойност $ 3.99, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN39 е $ 15.73, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.517387.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN39 има промяна от +0.61% за последния час, +6.13% за 24 часа и +13.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за basilica (SN39)

Пазарна капитализация $ 10.23M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.23M Циркулиращо предлагане 2.62M Общо предлагане 2,619,499.113873106

Текущата пазарна капитализация на basilica е $ 10.23M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN39 е 2.62M, като общото предлагане е 2619499.113873106. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.23M.