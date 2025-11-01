Информация за цената за BaseShake (BASESHAKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0,0012323 $ 0,0012323 $ 0,0012323 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0,0012323$ 0,0012323 $ 0,0012323 Рекорд за всички времена $ 0,00373689$ 0,00373689 $ 0,00373689 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -%11,52 Промяна на цената (1д) -%18,06 Промяна на цената (7д) -%36,70 Промяна на цената (7д) -%36,70

Цената в реално време за BaseShake (BASESHAKE) е--. През последните 24 часа BASESHAKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0,0012323, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BASESHAKE е $ 0,00373689, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BASESHAKE има промяна от -%11,52 за последния час, -%18,06 за 24 часа и -%36,70 за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BaseShake (BASESHAKE)

Пазарна капитализация $ 911,50K$ 911,50K $ 911,50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 911,50K$ 911,50K $ 911,50K Циркулиращо предлагане 1,00B 1,00B 1,00B Общо предлагане 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Текущата пазарна капитализация на BaseShake е $ 911,50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BASESHAKE е 1,00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 911,50K.