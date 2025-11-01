Информация за цената за Basenji (BENJI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00780626 $ 0.00780626 $ 0.00780626 24-часов нисък $ 0.00859416 $ 0.00859416 $ 0.00859416 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00780626$ 0.00780626 $ 0.00780626 24-часов висок $ 0.00859416$ 0.00859416 $ 0.00859416 Рекорд за всички времена $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 Най-ниска цена $ 0.00730543$ 0.00730543 $ 0.00730543 Промяна на цената (1ч) +0.17% Промяна на цената (1д) -6.07% Промяна на цената (7д) -12.13% Промяна на цената (7д) -12.13%

Цената в реално време за Basenji (BENJI) е$0.00806079. През последните 24 часа BENJI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00780626 до най-висока стойност $ 0.00859416, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BENJI е $ 0.104985, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00730543.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BENJI има промяна от +0.17% за последния час, -6.07% за 24 часа и -12.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Basenji (BENJI)

Пазарна капитализация $ 8.05M$ 8.05M $ 8.05M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.05M$ 8.05M $ 8.05M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Basenji е $ 8.05M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BENJI е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.05M.